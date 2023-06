Servizio di salvamento a mare nelle spiagge del Sassarese - Sardegna

Bagni e tintarella al sicuro per i bagnanti delle spiagge sassaresi. Da domenica 18 giugno, e fino al 10 settembre, su tutto il litorale che ricade nel comune di Sassari sarà attivato il servizio di salvamento a mare. Tutti i giorni, dalle 8,30 alle 19.30 sulle spiagge di Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas e Platamona vigileranno i bagnini della Vo.S.Ma, organizzazione di volontariato della Protezione civile. Due torrette per ogni spiaggia e due bagnini in ogni postazione.

Tutte le torrette di avvistamento sono dotate dei presidi di sicurezza e soccorso necessari per lo svolgimento del servizio, con moto d'acqua, gommoni e quad pronti all'uso in caso di emergenza o per svolgere normali controlli. Gli addetti al servizio, oltre a garantire la sicurezza dei bagnanti, vigileranno sul corretto utilizzo del litorale, sul rispetto delle norme e segnaleranno alle forze dell'ordine eventuali violazioni.



Fonte: Ansa Sardegna