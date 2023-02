Servizio civile: prorogato il termine per la presentazione delle domande

Oristano

In provincia di Oristano proposti 83 progetti

Prorogato il termine di invio delle domande per il servizio civile universale 2023: con il decreto n. 116 infatti c’è tempo fino alle 14 del 20 febbraio, con ben dieci giorni in più.

Saranno 71.500 i volontari da impiegare nei in associazioni e enti promotori sia in Italia che all’estero. Nell’Oristanese sono ben 83 i progetti, di cui 19 solo a Oristano e gli altri con sedi sparse in 30 comuni diversi della provincia. Le graduatorie dei giovani selezionati saranno poi trasmesse al Dipartimento per le politiche giovanili entro 25 maggio.

I giovani interessati potranno presentare la candidatura attraverso la piattaforma DOL del sito ufficiale del Servizio Civile. Sempre dal sito dedicato sarà possibile vedere nel dettaglio tutti i progetti, il numero di posti disponibili e il numero delle domande già inoltrate, compilando i campi e selezionando regione, provincia e comune a cui si è interessati.