Cabras

Tre i posti disponibili. Candidature entro il 26 gennaio

Il Dipartimento ministeriale per le Politiche giovanili ha pubblicato il bando ordinario 2021 per la selezione dei volontari per il Servizio Civile Universale. Il Comune di Cabras, anche quest’anno in collaborazione con Anci Lombardia, partecipa con il progetto “Sardegna, Insula Mirabilis. Volontari per la promozione del territorio”, che intende promuovere l’identità locale e la cultura nei Comuni della Sardegna.

Il programma ha l’obiettivo di potenziare e migliorare i servizi di informazione e comunicazione rivolti ai turisti e ai giovani.

“La maggiore fruizione dei luoghi della cultura passa soprattutto per la promozione del territorio”, ha detto il sindaco Andrea Abis. “Tramite operazioni mirate sarà possibile ampliare il pubblico e accompagnarlo nella scelta della propria meta turistica facendolo sentire accolto e rispondendo alle sue esigenze. Con il progetto del Servizio Civile Universale si viaggia con i giovani verso un’integrazione dell’informazione già esistente”.

“Sardegna, Insula Mirabilis. Volontari per la promozione del territorio” intende rispondere in maniera più puntuale e completa alle esigenze del visitatore. Al volontario è richiesto in particolare di incentivare la realizzazione di eventi e attività didattiche diversificate per target per attrarre un maggior numero di visitatori, implementando la comunicazione online e instaurando relazioni tra i territori, con strategie volte a ridurre le spese e a migliorare la visibilità. Verranno inoltre studiati percorsi di visita specifici.