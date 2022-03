Cagliari

L’Assessorato regionale del Lavoro cerca facilitatori linguistici da inserire nelle scuole

La Regione Sardegna ha individuato a Oristano una struttura che potrà ospitare lo sportello per il servizio di orientamento di primo livello a supporto dei cittadini ucraini arrivati nel territorio regionale e delle famiglie che li ospitano: è la sede di Confesercenti, in via Canepa 5, aperta il mercoledì dalle 15:30 alle 17:30. Si potrà contattare lo sportello anche via mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Oltre a Oristano, saranno aperti sportelli di orientamento a Cagliari, via Bellini 4A; a Nuoro in via Calamida 17 presso Spazio Giovani – cooperativa sociale Lariso; a Sassari, largo Seminario 6, presso la Caritas; a Olbia, Molo Brin presso Museo archeologico.

L’assessorato del Lavoro ha anche pubblicato un avviso per selezionare facilitatori linguistici da inviare nelle scuole e impiegare a supporto degli studenti ucraini.

“Abbiamo riprogrammato parte delle risorse già a disposizione per l’integrazione di cittadini provenienti da altri paesi (fondi comunitari FAMI) in favore di chi a vario titolo si trova coinvolto nella gestione dei profughi che arrivano dall’Ucraina”, ha spiegato l’assessore del Lavoro (con delega all’immigrazione) Alessandra Zedda, “mettendo a disposizione attraverso le strutture dell’Assessorato risorse e strumenti per fronteggiare l’emergenza umanitaria”.

“Si tratta di due iniziative concrete che puntano a favorire in maniera attiva e positiva l’inclusione e la permanenza dei profughi in Sardegna”, ha proseguito l’esponente della Giunta Solinas, “e che rappresentano un valido strumento di supporto a chi è mobilitato per rispondere alle numerose urgenze e ai bisogni della popolazione e a dare direttamente quel contributo e quell’aiuto necessari per fronteggiare questa difficile e delicata situazione. La Sardegna è vicina al popolo ucraino”.

Di fronte all’emergenza ucraina, la Regione è impegnata a promuovere interventi e azioni positive volte al superamento della condizione di svantaggio e sofferenza che sta interessando i profughi , con interventi di carattere sociale e culturale, oltre che economico. Una di queste riguarda, appunto, misure il potenziamento degli sportelli dedicati per profughi ucraini o per famiglie sarde che li vogliono ospitare.

Si tratta di punti di informazione e supporto utili per un orientamento di primo livello che consenta di indirizzare gli utenti nell’individuazione dei servizi esistenti sul territorio di carattere sanitario, per il lavoro, l’istruzione, la formazione, l’accoglienza, l’anagrafe.

La seconda misura è invece dedicata all’individuazione, attraverso manifestazione di interesse, di facilitatori linguistici per studenti provenienti da zone coinvolte nel conflitto: verrà costituita una short list, ordinata secondo un punteggio di graduatoria, che rimarrà aperta sino alla fine del progetto.

I dettagli di entrambe le misure sono a disposizione attraverso il portale istituzionale Sardegna immigrazione, con una finestra web dedicata a ognuno dei provvedimenti di sostegno alla popolazione ucraina.