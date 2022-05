Servillo, Buffa e Alice a "Notte dei Poeti" in teatro romano - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - Alice canta Battiato, Toni Servillo propone una selezione di novelle e poesie di Grazia Deledda con un suo personale omaggio. La raffinata cantautrice e l'artista partenopeo sono tra i protagonisti della 40/a edizione de La Notte dei Poeti, in programma al teatro romano di Nora e nella vicina Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna.

Quindici titoli in cartellone al Festival organizzato dal Cedac Sardegna, dal 7 al 29 luglio tra prosa, danza, musica e poesia. Tra gli ospiti anche Iaia Forte, Massimo Venturiello e Stefano Massini, Franca Masu accanto a Concita De Gregorio e Federico Buffa. La serata inaugurale, giovedì 7 luglio alle 20, è dedicata al regista Marco Parodi, tra gli ideatori della kermesse, con le sue "Parole (In)cantate" con Elena Pau e Alessandro Nidi. Lea Karen Gramsdorff interpreta "Due colori esistono al mondo. Il verde è il secondo" di Sergio Atzeni (l'8). La Pretura Regia di Pula ospita "Italia Mundial" di e con Federico Buffa (il 10) e "I segreti dei poeti" con Mario Zucca (il 13). La Notte dei Poeti prosegue al teatro romano con Iaia Forte che porta in scena "Interno Familiare" di Anna Maria Ortese con Javier Girotto al sax (il 15), Serena Sinigaglia firma la regia de "Le Supplici" di Euripide (il 16) con un cast tutto al femminile, mentre Concita De Gregorio sbarca a Nora con "Un'ultima cosa - cinque invettive, sette donne e un funerale" (il 17) con musiche di Erica Mou. Una "passeggiata" nell'area archeologica con "Trame" di Rossella Dassu (19 e 20 luglio), poi "Tangos por Astor y Amelita" della cantautrice algherese Franca Masu con Hernàn Fassa al pianoforte e Fausto Beccalossi all'accordéon (il 21). Massimo Venturiello è regista e interprete dell'"Agamennone" di Ghiannis Ritsos e Eschilo (il 22) e Stefano Massini racconta l'"Alfabeto delle emozioni" (il 23).

Infine spazio alla danza, il 29 luglio, con "Room 22" di e con Marianna Moccia e Valeria Nappi (spettacolo vincitore Danza Urbana XL) e "Zatò e Ychì"dell'ASMED/Balletto di Sardegna con Valeria Russo e Lucas Monteiro Delfino e drammaturgia e regia di Senio Giovanni Barbaro Dattena. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna