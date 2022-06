Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se invece vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92 o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Secondo Adiconsum Sardegna, siamo di fronte a “un episodio molto grave che mette e a rischio la sicurezza degli utenti sardi e potrebbe avere ripercussioni enormi per la collettività”, spiega il presidente Giorgio Vargiu. ”A finire sul dark web sono infatti informazioni sensibili dei cittadini, come dati sanitari e bancari, che potrebbero portare a operazioni illecite su conti correnti o attraverso bancomat e carte di credito”.

Secondo le prime notizie, gli hacker hanno messo le mani su migliaia di file contententi dati sensibili. La stessa Amministrazione, in una nota datata 24 giugno , fa sapere che sono state sottratte “cartelle contenenti dati personali dei propri dipendenti e degli utenti di alcune Direzioni generali” (due confermate, per ora: Enti locali e Protezione civile).

Perché la Regione Sardegna non ha dato subito notizia dell’attacco informatico che ha violato i suoi server? È una delle domande a cui cerca risposta l’Adiconsum, che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Cagliari e un altro al Garante per la protezione dei dati personali.

