Ieri a Serrenti, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata e accesso abusivo a un sistema informatico un trentenne svizzero residente a Mogliano Veneto, con precedenti a carico. I militari hanno verificato come l’uomo, mediante artifici e raggiri, sostenendo di essere un operatore di una ONLUS denominata “Salviamo i bambini in guerra”, aveva acquisito documentazione sensibile posta a disposizione dalla querelante, con il falso fine umanitario di affidarle un minore ucraino che la donna avrebbe voluto assumere in carico ai fini dell’adozione, aveva inoltre effettuato un accesso irregolare al conto corrente della vittima senza però riuscire a prelevare indebitamente alcuna somma. Evidentemente vi è chi cerca di lucrare sulla tragedia umanitaria in corso.

L'articolo Serrenti, si spaccia per operatore di una onlus che aiuta i bambini ucraini: 30enne denunciato per truffa proviene da Casteddu On line.