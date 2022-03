Serrenti, gatti sbranati da un branco di cani per le vie del paese

Serrenti, gatti sbranati da un branco di cani che vagabondano per le vie del paese: tante le segnalazioni da parte dei cittadini che, anche su Facebook, denunciano il problema.

Due gatti “sbranati”, questo è l’ultimo episodio denunciato dai residenti del luogo. I colpevoli? Un branco cani, incustodito, forse, alcuni di loro, di proprietà, che percorre minaccioso le vie del paese: “Io ho difficoltà a portare il mio cane a passeggio” racconta una donna. “È successo anche a me, ogni volta che li incontro ho paura”, spiega un’altra cittadina. Gli animali, infatti, si sono mostrati aggressivi non solo nei confronti di altri cani o gatti, bensì avrebbero ringhiato ai passanti. Una problematica, purtroppo, abbastanza comune: il fenomeno del randagismo, nonostante gli sforzi delle amministrazioni che mettono in campo diversi interventi e iniziative per arginare il problema, spesso si dimostra di difficile soluzione e, in casi come questo, può costituire un serio pericolo anche per le persone e gli altri animali da compagnia.