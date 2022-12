Serrenti, cercatore di funghi trova 4 candelotti illegali nascosti in campagna: scatta il sequestro

Ieri a Serrenti, i carabinieri della Stazione locale, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile di Sanluri, grazie alla segnalazione di un cercatore di funghi, hanno rinvenuto in località “Coa Margine”, nascosta fra le rocce in un terreno incolto, una busta di nylon trasparente contenente 4 artifici pirotecnici di fabbricazione tedesca del peso di circa 48 grammi l’uno. Sarebbero stati probabilmente utilizzati nei prossimi giorni per la realizzazione di fuochi d’artificio artigianali e assolutamente illeciti. Erano dotati di una miccia pirotecnica di provenienza anch’essa illegale ed erano privi dell’etichettatura prevista dalla normativa vigente. Il materiale è stato messo in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Cagliari. E’ stato poi posto sotto sequestro in attesa dell’autorizzazione della Procura di Cagliari a poterli distruggere. Non sono emersi al momento elementi che possano ricondurre al proprietario degli oggetti. Dopo il grande sequestro di qualche giorno fa, continua dunque l’attività dei Carabinieri volta a garantire che nella notte di San Silvestro non debbano verificarsi gravi incidenti incidenti e pericoli per la pubblica incolumità, a causa dei comportamenti irresponsabili di qualcuno.