Serrenti, ambulanza presa di mira dai balordi: "Faro spaccato da chi ha una vita inutile"

Un faro rotto, probabilmente spaccato con una pietra, e danni che dovranno essere ripagati dai volontari della Serrenti Odv. Ad essere presa di mira è stata la loro ambulanza, nella notte. “Vorrei fare i miei complimenti per chi e stato ha fare una cosa del genere, dev’essere che non sapeva che fare nella sua inutile vita. Però, intanto, la nostra ambulanza è sempre a vostra disposizione”, questo lo sfogo social da parte dei vertici dell’associazione. “Abbiamo fatto l’amara scoperta stamattina, eravamo impegnati in un trasporto urgenze. L’ambulanza era parcheggiata da due giorni, sono probabilmente stati dei ragazzini a compiere il danno”, spiega, a Casteddu Online, Littera. “Sono arrabbiato, ma più che latro infastidito. Ogni giorno facciamo il bene e, poi, ci ritroviamo con simili danni”.