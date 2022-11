Terralba

Primi dati allarmanti dopo una ricognizione di Coldiretti Sardegna

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Sardegna non risparmia certo l’agricoltura. A pagare i maggiori danni sono gli agricoltori del Terralbese, finora. Il forte vento ha scoperchiato diverse serre proprio nel territorio tra Terralba e San Nicolò d’Arcidano. È quanto emerge da una prima ricognizione fatta da Coldiretti Sardegna.

Impianti di fragole soprasuolo, funghi e orticole sono stati scoperchiati e sradicati durante la notte dal forte vento. Ma anche ortaggi in pieno campo si segnalano già compromessi e non potranno essere più destinati al mercato né del fresco né della quarta gamma.

Il rapporto è in aggiornamento: i funzionari della Coldiretti stanno raccogliendo informazioni in tutto il territorio regionale, in un momento ancora molto critico in cui soprattutto il forte vento che si aggiunge alle incessanti piogge stanno creando diversi problemi e tengono in apprensione gli agricoltori e allevatori.

“Al momento si segnalano diversi alberi abbattuti dal vento, che rendono difficile e pericolosa la viabilità in diverse parti della regione”, fa sapere Coldiretti Sardegna. “Nelle prossime ore e soprattutto fra qualche giorno si potrà fare una più dettagliata conta dei danni, che non esclude comunque l’olivicoltura: sappiamo di uliveti devastati, con rami spezzati e chiome danneggiate, mentre la raccolta delle olive in diversi territori è ancora in corso, così come per le colture in pieno campo”.

Secondo una analisi di Coldiretti sui dati dell’European Severe Weather Database (ESWD), con gli ultimi temporali salgono a ben 42 gli eventi estremi lungo la Penisola nell’ultima settimana: trombe d’aria, tempeste di vento, violenti temporali e grandinate hanno colpito dopo un lungo periodo di caldo anomalo e assenza di precipitazioni.

“Una conferma del cambiamento climatico in atto con una tendenza alla tropicalizzazione”, sottolinea la Coldiretti, “che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi. Questo significa perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne che superano già i 6 miliardi di euro dall’inizio dell’anno, pari al 10% della produzione nazionale”.