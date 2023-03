Serramanna, un'area fitness gratuita e all'aperto in arrivo con i nuovi finanziamenti

Un’area fitness gratuita e all’aperto in arrivo con i nuovi finanziamenti PNRR: 35 mila euro per far risorgere lo spazio verde dell’area del Mercato Civico di Corso Europa che oggi versa in totale stato di abbandono.

Attrezzature ginniche, tanto verde e un ampio spazio tutto dedicato alla cura del benessere fisico e mentale: ecco come diventerà il parchetto di corso Europa che, da anni, è sepolto da erbacce e giochi per i bimbi oramai inutilizzabili.

“Abbiamo avuto conferma di aver ottenuto 35mila euro di fondi dal PNRR per la realizzazione di una area sportiva ad accesso libero.

Ci siamo candidati proponendoci di riqualificare l’area e così sarà. Naturalmente – spiega il sindaco Gabriele Littera – abbiamo scelto quell’area per dare avvio ad un percorso di riqualificazione molto più ampia per una zona del nostro paese che ha bisogno di risplendere.

Entro fine marzo aggiudicheremo l’opera e successivamente si procederà a realizzarla”.

Una zona molto importante del paese che raggruppa la parte alta e Campu Sa Lua, oggi priva anche di un supermercato per gli abitanti della zona che si devono spostare verso sud per effettuare gli acquisti necessari. Un’area da valorizzare, da riqualificare interamente e l’amministrazione Littera inizia proprio dallo spazio green affianco al mercato civico che, attualmente, ospita solo una macelleria. Un primo motivo di richiamo e di frequentazione, quindi, per tutto il quartiere che, sedentario e pacifico, merita punti di incontro e servizi come quelli che già sono presenti nel resto del paese.