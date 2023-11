Serramanna, torneo di calcio a 5 nel ricordo di Cristian Medda

Serramanna – Un torneo di calcio a 5 per ricordare il giovane Cristian Medda che ha perso la vita in un terribile incidente stradale due settimane fa: “Non si tratta di un calcetto tra amici con l’obiettivo di vincere ma di una giornata dedicata al nostro amico”. Sono passati pochi giorni da quando il ragazzo di soli 20 anni ha perso il controllo della vettura dopo il turno di lavoro e si è schiantato contro un albero: lungo la provinciale che collega Samassi e Sanluri, nel punto dove è avvenuto l’incidente, un mazzo di fiori bianchi ricorda l’ennesima croce sull’asfalto bagnato dal sangue delle vittime della strada. Un ragazzo che frequentava l’università e che il fine settimana lavorava in noto pub della città del Medio Campidano, amato e ben voluto da tutti e appassionato di sport. Ed è proprio così che i suoi amici lo vogliono ricordare, con un torneo di calcio che si disputerà il 17 dicembre dalle ore 15 presso il campetti Tore Pili a “Su Stazzu”. Il ricavato dell’evento verrà donato alla famiglia, straziata dal dolore per la perdita del loro amato ragazzo.