Il ladruncolo incastrato dalle telecamere di videosorveglianza è stato denunciato per furto aggravato. Dall'abitazione non aveva asportato alcun oggetto di valore

SERRAMANNA. Furto per fame a Serramanna, dove un maturo ladruncolo è entrato in una casa per rubare, ma non prende niente, svuotando solamente il frigorifero. Protagonista un uomo di 50 anni, vecchia conoscenza dei carabinieri per una lunga serie di furtarelli. Incastrato dal sistema di videosorveglianza, è stato denunciato per furto aggravato.

I militari, a seguito di una denuncia ricevuta da un cinquantenne, hanno accertato che l’indagato, approfittando della temporanea assenza del padrone di casa, si era introdotto all'interno della sua abitazione in via Albania, asportando dal frigorifero di casa prodotti alimentari di vario genere. Non aveva preso nient’altro, tralasciando anche oggi di valore. Come spesso succede, a permettere l’individuazione del responsabile del furto sono state le immagini di un impianto di videosorveglianza.