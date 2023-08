Serramanna, taglio netto agli oleandri del viale Cimitero

Taglio netto agli oleandri del viale Cimitero: dopo le segnalazioni da parte dei cittadini che erano costretti a camminare in strada per via delle folte chiome delle piante che occupavano i marciapiedi, il sindaco Gabriele Littera ha messo in campo una società specializzata per la potatura alla base. Nei prossimi giorni anche altre piante presenti nei percorsi urbani verranno sfoltite. Non sono caduti nel vuoto i numerosi appelli da parte dei cittadini che, impossibilitati a camminare in sicurezza sui marciapiedi erano costretti a percorrere le vie del paese in strada con il rischio di essere travolti dalle auto in corsa https://www.castedduonline.it/serramanna-troppo-fiorita-impossibile-camminare-sui-marciapiedi/

“Credo che sia un intervento opportuno, anche nel suo essere radicale. Da troppi anni si è atteso e ora, per ridare alla pianta uno sviluppo corretto, ed a noi cittadini un viale verde ma percorribile, ordinato, gestibile dal personale del Comune, è stato giusto ripartire dalla base” ha comunicato Littera.

“È un lavoro che ha pareri di tecnici ed esperti positivo, e che è stato “testato” su altri oleandri di circa 20 anni, alla prima potatura, alti circa 5 metri, come in via XXV Aprile.

Sono certo che per la maggior parte di noi, qualche settimana di tempo per vederli prestissimo nuovamente verdi ma ordinati è assolutamente ben accolta. Per altri non andavano bene alti, non vanno bene tagliati alla base, non sarebbero andati bene a metà ne ad alberello. Non è un problema. È stata una scelta fatta dopo attente valutazioni e sulla quale siamo convinti, anche se può essere oggi impopolare”. Solo un po’ di pazienza quindi e i viali alberati del centro abitato saranno nuovamente verdi, in fiore ma senza creare danno ai cittadini.