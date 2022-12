Serramanna – Senza pediatra e medici di famiglia: la situazione nel centro del Medio Campidano diventa sempre più difficile.

Da oggi l’unica dottoressa che prestava servizio per i piccoli pazienti va in pensione: un dramma per i genitori che saranno costretti a cercare, fuori paese, un medico specializzato.

Non va meglio per le migliaia di cittadini che da mesi si devono rivolgere alla guardia medica per una ricetta o una visita urgente.

Da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Littera prosegue il massimo impegno affinché la situazione in paese possa migliorare. Infatti proprio ieri ha comunicato che “la Asl 6 del Medio Campidano sta nominando un nuovo medico incaricato provvisorio fino all’individuazione del medico titolare da destinare ai cittadini precedentemente iscritti con i professionisti cessati nel comune di Serramanna.

A partire da Gennaio 2023 coloro che erano in carico al Dottor Castagna, che ringraziamo per il servizio prestato alla comunità, avranno le due Guardie Mediche a disposizione(Dottori Tevere e Meloni). Una volta incaricato ufficialmente il nuovo medico, dottor Aresti, che riceverà nei locali prima ad uso del dottor Serratore, chi oggi è senza medico di famiglia potrà essere assegnato a quest’ultimo fino ad un massimo di 1000 pazienti.

Nelle prossime settimane, sempre in raccordo con la ASL, verificheremo quali ulteriori incarichi provvisori o, ancor meglio, definitivi saranno banditi per ripristinare il servizio nei confronti delle migliaia di cittadini ancora privi di un medico di famiglia”. Insomma, un piccolo passo in avanti. Per quanto riguarda la pediatra il sindaco precisa: “A partire da gennaio 2023 l’unica pediatra presente a Serramanna cesserà l’attività e andrà in pensione. E’ stato bandito nei mesi scorsi un avviso di reclutamento per un pediatra incaricato provvisorio da destinare ai bambini e ragazzi della sede di Serramanna che ne resterebbero sprovvisti.

L’avviso è in scadenza domani e, fiduciosi, siamo in attesa di conoscere se sia stata manifestata la volontà alla copertura della posizione da parte di qualche professionista.

Qualora non fosse presente, fin da inizio gennaio, un nuovo pediatra, bambini e ragazzi potranno effettuare una nuova scelta e recarsi presso pediatri disponibili nei paesi limitrofi appartenenti alla stessa Asl 6 Medio Campidano.

Ringraziamo di cuore la dottoressa Collu alla quale auguriamo di poter godere della meritata pensione e proseguiremo a mantenere i contatti con la Asl affinché, anche in questo caso, si arrivi a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile evitando spostamenti e disagi.

Appena dovessi avere ulteriori aggiornamenti sarà mia premura comunicarli a tutti”.

