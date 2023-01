I ringraziamenti, in questo caso, sono doverosi, una realtà per il paese di cui potrà nuovamente usufruire: “Grazie a tutti per aver contribuito, in particolare all’impresa esecutrice, all’ufficio tecnico e amministrativo del comune e naturalmente a genitori, bimbi e personale dell’Istituto Comprensivo per aver pazientato questi mesi”.

A darne notizia è direttamente il sindaco Gabriele Littera: “Bambini, insegnanti, personale e collaboratori torneranno sabato 7 gennaio nella sede storica della scuola dell’infanzia di via Lucania, dopo alcuni mesi di ospitalità presso il plesso della scuola primaria di via Sicilia.

Serramanna – Riapre la scuola dell’infanzia di via Lucania: completamente ristrutturata, da sabato potrà nuovamente ospitare i piccoli cittadini che da mesi svolgevano le attività didattiche presso il complesso elementare di via Sicilia.

