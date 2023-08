Serramanna, percettori del reddito di cittadinanza al lavoro: puliranno strade e parchi

Serramanna – Cittadini al lavoro con il reddito di cittadinanza: all’ opera la prima squadra che si occuperà della pulizia di strade e parchi. Non solo: sempre nell’ambito del sociale, il Comune ha ricevuto un finanziamento di un milione e mezzo di euro per la riqualificazione dell’ex asilo di via Fratelli Rosselli che sarà adibito come nuovo spazio finalizzato ad accogliere associazioni e interventi di aggregazione sociale.

“Dopo un anno e mezzo di documenti, rimandi e burocrazia è arrivato il momento in cui possiamo dire “ce l’abbiamo fatta”.

Il primo gruppo – spiega il primo cittadino Gabriele Littera – di un programma che coinvolge 18 concittadini, e ne coinvolgerà tanti altri man mano, ha iniziato a occuparsi del nostro ambiente e degli spazi pubblici”.

Reddito di Cittadinanza e lavoro nei confronti della comunità, insomma, finalmente stanno andando di pari passo: un’iniziativa tanto attesa da molti percettori del RDC che possono impiegare la giornata prestando mano d’opera soprattutto per la pulizia del paese. Una sinergia di forze tra Comune, PLUS Marmilla e con il supporto della Società Operaia Serramanna che coordina le attività.

“Ci vorrà tempo ad andare a regime ma oggi possiamo essere soddisfatti di avere tantissime persone a prendersi cura del nostro paese”.

Un’altra novità per il centro del Medio Campidano: altri 1,5 milioni di euro in arrivo per la missione sociale del PNRR. “Stiamo facendo il massimo sul sociale, confermando buone pratiche e realizzandone di nuove, come nel caso del Montegranatico e dell’animazione estiva per i nostri bambini e ragazzi.

Ma guardiamo al futuro e portiamo altre ingenti risorse per dare nuovi servizi alla comunità e centralità nel territorio a Serramanna.

Sono infatti in corso di progettazione, che sarà conclusa entro l’anno, due grandi interventi, finanziati dal PNRR per circa 1,5 milioni di investimenti in ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento dello stabile ex Scuola di Via Rosselli”.

La struttura che un tempo ospitava i bambini che frequentano la scuola materna diventerà uno spazio sociale nuovo, “moderno e aperto alla comunità e al territorio, con nuovi servizi e spazi moderni, sempre prevedendo la presenza di associazioni locali coinvolte nel sociale.

Tutto questo è merito del lavoro svolto come amministrazione nell’ambito PLUS Marmilla al quale facciamo riferimento e per il quale già ospitiamo alcuni servizi di rilievo.

Un nuovo importante risultato di cui essere fieri, dopo mesi di lavoro silenzioso e fatto con serietà dall’Amministrazione Comunale”.