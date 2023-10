Serramanna, party con metadone nei parcheggi di fronte al cimitero

A pochi giorni dalla ricorrenza del 2 novembre, questo è lo scenario che si presenta nell’ampio spazio preso di mira dagli incivili: riqualificato di recente con la potatura degli oleandri che abbelliscono gli spazi verdi, spuntano anche flaconi di metadone tra cartoni di pizza e bottiglie di birra, oltreché a cartacce e contenitori di plastica vari. Punto di ritrovo anche per chi si allena a piedi o in bicicletta, nonostante sia dotato di diversi contenitori per la raccolta dei rifiuti, c’è chi preferisce abbandonare gli scarti ovunque tranne che differenziarli regolarmente. Innanzi a questo spettacolo indecoroso e irrispettoso verso la comunità e la casa del riposo eterno, i cittadini commentano indignati: “Questo è il frutto dell’educazione che diamo alle nuove generazioni, senza fare di tutta l’erba un fascio” esprime un residente. Gli addetti alla pulizia del Comune sono sempre all’opera, ma combattere contro chi non ha un minimo di sensibilità nei confronti dell’ambiente diventa, sempre più, quasi una missione impossibile.