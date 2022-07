Paura nel pomeriggio a Serramanna. Un 50enne in cura ai servizi di igiene mentale ha litigato con la sorella che, stando alle prime informazioni ottenute dai carabinieri, gli avrebbe negato delle sigarette: l’uomo, a quel punto, ha preso i mano un coltello e ha iniziato a minacciarla Poi, è uscito per strada dove c’era il figlio trentenne della donna, in auto con la famiglia, e avrebbe minacciato anche lui: il giovane è rimasto dentro la macchina. In preda alla rabbia, il cinquantenne è caduto all’indietro e si è ferito da solo con il coltello, che teneva dietro la schiena. A raccontare la dinamica dei fatti, ai militari, sono stati gli stessi parenti dell’ uomo. A causa della ferita è dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino Monreale.

Sara compito dei carabinieri della stazione di Serramanna valutare con attenzione la situazione e se denunciarlo per maltrattamenti in famiglia. Per le minacce, infatti, occorre la querela dei minacciati, che non è ancora stata fatta.

L'articolo Serramanna, minaccia sorella e nipote con un coltello e si ferisce: 50enne all’ospedale proviene da Casteddu On line.