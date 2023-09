Serramanna, migliaia di persone in festa per il concerto di Valerio Scanu

Il suo percorso è molto simile a quello di Marco Carta, prima la conquista del podio più alto al talent show “Amici” di Maria De Filippi, poi Sanremo, dove nel 2010 la sua “Per tutte le volte che” ha vinto il festival nazionale. Quest’anno è tornato alla ribalta più che mai, un tour di successo, anche per lui, in giro per l’Italia e per la sua Sardegna: ieri sera si è esibito a Santa Maria, in occasione della festa più importante per la comunità serramannase, legata profondamente alla Santa e alla antica chiesetta campestre, che per l’occasione ha voluto fare una dedica speciale all’artista trentatreenne di La Maddalena, neo sposo da pochi giorni, urlando a gran voce “tanta felicità per una vita piena di amore”. La sua esibizione, tante le canzoni intonate e cantate con i presenti, e il pubblico delle grandi occasioni hanno dimostrato che anche Scanu è un artista amato più che mai: un orgoglio per l’Isola, che sempre porta nel cuore, e una emozione in più per lui, per avere la possibilità di cantare anche nelle piazze sarde, dei piccoli centri come Serramanna che, per l’occasione, nulla hanno da invidiare ai palcoscenici di prestigio.