Serramanna, messo in fuga dalla padrona di casa ladro scappa su un albero

Ladro in pieno giorno sorpreso in casa dalla padrona di casa: furto fallito per il malvivente, messo in fuga dalle urla della donna è scappato arrampicandosi su un albero. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Cagliari, precisamente in una delle abitazioni situata alla periferia del paese. Verso le 10,30 la donna, che si trovava in casa con la figlia in quel momento, dalla cucina ha notato una persona aggirarsi in casa. Spaventata, ha subito urlato: il ladro, un uomo di esile corporatura, probabilmente non credeva che nell’abitazione presa di mira fossero presenti delle persone. Resosi conto di essere stato sorpreso, si è diretto di corsa verso il cortile e, arrampicandosi su un albero, si è lanciato oltre il muro di cinta confinante con la campagna. La donna ha subito avvisato per telefono al compagno che in quel momento era al lavoro. Una volta rincasato, si sono diretti presso la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.