Serramanna, lunghe code al freddo davanti all'ambulatorio della guardia medica

“Venerdì sono arrivata alle 8.15, c’erano prima di me minimo 20 persone, sono dovuta andare via dopo un po’ perchè mi stavo sentendo male dal freddo e domani dovrò andare nuovamente, mi dovrò portare una copertina e anche l’ombrello”. Una situazione che, al momento, non sembra proprio migliore e che interessa migliaia di cittadini ancora senza un medico di famiglia. Tante le ore di attesa, quasi sempre senza poter disporre di un riparo dalle avversità climatiche: dopo il gran caldo dell’estate scorsa, ora è arrivato il freddo, quello pungente, che mette a dura prova chi è in buona salute ed è insopportabile per chi, invece, è anziano o soffre di patologie importanti. Per trovare un po’ di comfort, c’è chi si siede nel muretto ma per tutti gli altri il destino è quello di rimanere per lungo tempo in piedi. “Una vergogna veramente, anche mia mamma ha aspettato un paio d’ore e dal freddo si è sentita male”, ha raccontato un altro cittadino. “Io purtroppo ho una patologia e non posso stare ore e ore al gelo lì fuori, ma neanche seduta per terra come spesso accade”: tante le lamentele, insomma, per una situazione che, al momento, non è ancora stata risolta.