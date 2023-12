Serramanna, l'infermiera dei bambini si è laureata al conservatorio

L’infermiera dei bambini si è laureata al conservatorio: un traguardo importante per Cristina Mancosu, classe 1971, che “nonostante la stanchezza e la fatica, il dolore dell’assenza di mio marito e poi del mio papà ho raggiunto con orgoglio il mio obiettivo”. Un esempio da seguire quello che esprime la donna, ben conosciuta e apprezzata in paese e non solo: è infermiera presso un noto ospedale cagliaritano, tra le braccia ha prestato cure e attenzioni ai piccoli appena nati nel reparto di ostetricia ed è impossibile dimenticare quella chioma bionda, la sua simpatia e dolcezza che da sempre l’anno contraddistinta. Sin da piccola ha fatto parte della banda musicale del paese: una passione, quella per la musica, che ora le ha regalato l’immensa emozione della laurea al conservatorio. La vita è stata ingiusta con lei, pochi anni fa ha perso il marito a causa di una grave malattia ma non si è arresa: un esempio, insomma, per tutti. “Oggi è un giorno importante per me, finalmente ho raggiunto un traguardo importante: la laurea di 1 livello in tromba presso il conservatorio di Cagliari” ha comunicato pochi giorni fa. “Ripenso al sacrificio immenso che ho fatto per portare a termine questo percorso di studi, con 3 figli da crescere, un marito che ha lottato per una malattia incurabile, una mamma con grossi problemi di salute, il mio lavoro come infermiera. Ma nonostante tutto la stanchezza e la fatica, il dolore dell’assenza di mio marito e poi del mio papà ho raggiunto con orgoglio il mio obiettivo. Ringrazio la mia famiglia che mi ha supportato in questi anni, a tutte le persone che hanno creduto in me e ai miei due angeli custodi Omar e papà Emilio”. Tra i familiari, la presenza costante e fondamentale della sua sorella gemella. Centinaia i commenti di congratulazioni per la donna, da parte dei suoi concittadini, e non solo, che frequenterà anche il biennio al conservatorio. Instancabile e tenace, nonostante le avversità, un invito per tutti, insomma, al fine di mai arrendersi e continuare a inseguire i propri sogni.