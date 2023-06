Serramanna, la Croce Verde inaugura un nuovo mezzo

“Un mezzo utile a tante attività, compreso l’accompagnamento presso studi medici e ospedali per i cittadini che non è necessario trasportare in ambulanza e non hanno problemi di deambulazione tali da dover utilizzare l’altro mezzo appositamente messo in strada un anno fa” spiega il primo cittadino Gabriele Littera. Un’importante novità, quindi, per tutti i cittadini che, tra mille difficoltà, possono sempre contare sull’aiuto costante e immancabile dei ragazzi e delle ragazze che si prodigano per il bene comune. Un’associazione, quella della Croce Verde, ben consolidata e collaudata in paese da tanti anni e che cresce sempre di più.