Serramanna, il piccolo eroe che combatte contro la leucemia fa gli auguri dolcissimi al suo paese

Un augurio di buon Natale molto speciale per i serramannesi giunge dalla Germania, precisamente dal piccolo campione che, dal suo letto di ospedale, saluta sorridente.Un piccolo concittadino residente all’estero, per il quale mesi fa una intera comunità si era mobilitata per effettuare lo screening alla ricerca di un donatore di midollo compatibile. https://www.castedduonline.it/la-splendida-notizia-da-serramanna-il-bimbo-malato-di-leucemia-sta-bene-dopo-il-trapianto/(la notizia completa)Il piccolo eroe combatte da tempo contro la leucemia; la necessità del trapianto e la richiesta del papà, emigrato in Germania per lavoro, ai suoi concittadini affinché lo aiutassero a trovare un donatore compatibile. La risposta non si è fatta attendere: in una giornata dedicata allo screening, in massa si sono presentati per l’esame. A novembre, finalmente il trapianto e oggi dall’ospedale giunge questo bellissimo messaggio. Il percorso di ripresa procede bene e il sorriso del piccolo campione lo dimostra.

