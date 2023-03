Serramanna, il "C'è Chi Ciak" vola e conquista la permanenza in serie B

Il campionato, il primo disputato in serie B, non era partito proprio bene, ma, alla fine, partita dopo partita, i ragazzi, che in ogni competizione disputata in casa hanno riempito di tifosi il palazzetto dello sport, ieri sono riusciti nell’impresa. “La comunità e l’amministrazione si complimentano con il CCC Futsal Serramanna per la meritata salvezza” esprimere il sindaco Gabriele Littera.

La salvezza, quindi, è in cassaforte grazie alla vittoria contro Pavia C5 per 10-7 in una partita combattuta sino alle ultime battute.

La società è nata nel 2002 come associazione culturale, sportiva e di solidarietà. Anno dopo anno, evento dopo evento, nel 2005 si affilia alla F.I.G.C. e partecipa al campionato di serie D di calcio a 5. “L’obiettivo principale è trasmettere la nostra gioia di fare sport e di vivere l’avvenimento sportivo come occasione di incontro e confronto tra le persone” comunica la società. Impresa più che riuscita, insomma, e ampliata con la soddisfazione delle vittorie.