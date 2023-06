Serramanna – Grosso incendio nei pressi della Casar: in azione le squadre dei vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme, ritardi anche per i treni diretti e provenienti da San Gavino e Oristano. Le alte fiamme sono divampate poche ore fa nelle campagne tra Samassi e Serramanna in prossimità dell’industria per la trasformazione del pomodoro. A causa del forte vento di maestrale il rogo avanza molto velocemente e Trenitalia ha comunicato ritardi con i collegamenti ferroviari.