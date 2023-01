Serramanna, fine dei disagi per migliaia di cittadini: c’è il nuovo medico di base

Serramanna – Fine dei disagi per migliaia di cittadini che da mesi erano senza medico di famiglia: da domani opererà ufficialmente il nuovo professionista assegnato dalla azienda sanitaria locale. Una notizia tanto attesa e che, finalmente, è giunta grazie all’impegno e all’interessamento costante da parte dell’amministrazione comunale guidata da Gabriele Littera che, quasi quotidianamente, non ha cessato di interloquire con le istituzioni e comunicare i progressi ai cittadini. Dopo il trasferimento e il pensionamento di tre medici di base, da circa un anno migliaia di persone dovevano trovare diversi escamotage per ottenere una ricetta o una visita ambulatoriale: prestazioni che dovrebbero essere scontate e che, invece, non lo sono più a causa della grave carenza dei sanitari in tutta l’Isola. “Domani, dalle 15.30 alle 17.30, presso il Poliambulatorio di Corso Europa il nuovo medico di famiglia, Alessandro Aresti, da inizio all’attività ambulatoriale con i pazienti a lui assegnati” spiega il primo cittadino Littera.Si riceve su appuntamento, salvo urgenze, ed è possibile contattare il dottore telefonicamente. “Da domani quindi, seppur non in una situazione ottimale e stabile, tutti i cittadini hanno un medico a disposizione. Resta da ripristinare la presenza del pediatra per poter essere soddisfatti del tutto”.