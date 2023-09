Serramanna, dopo oltre dieci anni di stallo apre il primo sottopasso ferroviario

Una necessità attesa da tanti, troppi anni, quella della risoluzione del contenzioso, finito in tribunale, tra Comune e Ferrovie dello Stato dopo i lavori eseguiti per la rimozione dei passeggi a livello e mai consegnati ai cittadini. Sono bastati nemmeno i gravissimi incidenti, avvenuti nel 2020 e nel 2022 che hanno causato la morte di due persone, a velocizzare le procedure: una buona porzione del paese è stata sventrata per la realizzazione del sottopasso carrabile, mai ultimato, e solo pochi giorni fa è stato messo in funzione quello che consente ai pedoni e ai ciclisti di attraversare i binari in totale sicurezza. “È un piacere poter mettere a disposizione di tutti la prima infrastruttura consegnata da RFI a seguito dell’accordo di ottobre scorso.

È la prima di una importante serie di opere che in pochi mesi saranno finalmente al servizio della comunità a distanza di tanti anni dalla loro realizzazione”.