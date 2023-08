Incendio in un’abitazione in via Garibaldi a Serramanna: una cisterna di carburante ha preso fuoco questa mattina e sul posto sono ancora in corso le operazioni da parte delle squadre dei vigili del fuoco.

Intorno alle 7, prima un forte boato e poi fiamme alte sono divampate dal piano rialzato di un’abitazione in cui era presente una cisterna di carburante. Al momento del rogo in casa era presente una coppia di anziani, la donna è stata trasportata in ospedale. Ingenti i danni all’abitazione.