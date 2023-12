Serramanna chiude l'anno con una nuova centenaria: tzia Lina Molino

“Auguri alla signora Molino per i suoi primi 100 anni. In grandissima forma, aici totus”. Splendida, raggiante più che mai, circondata da fiori, regali e una maxi torta con sopra un numero importante: 100. La fascia tricolore al petto, concessa da Gabriele Littera, rappresenta l’omaggio simbolico del suo paese che, con entusiasmo, ha partecipato virtualmente alla sua festa di compleanno. Tra i doni ricevuti anche una targa ricordo da parte del Comune e dall’Associazione Anni d’Argento. Carmella, ma conosciuta da tutti come tzia Lina, si aggiunge così al folto gruppo dei centenari sardi, quelli che vengono osservati e studiati in tutto il mondo per cogliere, da loro, il segreto della longevità che la terra dei nuraghi riserva ai suoi abitanti.