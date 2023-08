Serramanna, baby gang in azione al parco comunale: distrutti i giochi per i bimbi

Baby gang in azione al parco comunale: giochi per i bimbi distrutti e immondizia ovunque, “si lanciano le lattine vuote per poi lasciarle a terra e chi cerca di rimproverare i ragazzini viene sommerso da insulti e parolacce” segnalano i residenti. Una situazione che è degenerata soprattutto negli ultimi tempi, “conosciamo gli eccessi che si sono verificati nelle ultime settimane” afferma il sindaco Gabriele Littera, il quale è pronto a intervenire al fine di interrompere questa triste escalation di atti vandalici. Le critiche emerse dai cittadini non sono di certo rivolte al Comune o alle forze preposte ai controlli bensì ai genitori dei ragazzini “troppo vivaci” che, fuori casa, esplodono in comportamenti tutt’altro che civili e degni di note positive. “L’educazione dei propri figli prima di tutto, non penso che a casa loro buttino in terra la spazzatura, l’appello va ai genitori, cercate di controllare i vostri figli che non fanno altro che seguire lo schermo di un telefonino”.