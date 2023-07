Questa mattina una Fiat Panda, vecchio modello, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco, quasi sicuramente, non per atto vandalico, in viale Sant’Ignazio, nei parcheggi di fronte al Parco Arcobaleno. Per fortuna le fiamme non hanno coinvolto altre vetture in sosta e nessuna persona è rimasta ferita. Provvidenziale l’intervento dei pompieri che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area.