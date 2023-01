Serramanna, allerta meteo e parchi chiusi: il sindaco Gabriele Littera firma l’ordinanza

“Per la giornata di domani anche il nostro territorio è interessato da diversi avvisi di allerta meteo, di colore giallo, per rischio idrogeologico, ghiaccio e vento” annuncia il primo cittadino che, per precauzione, prende provvedimenti per tutelare la popolazione. “È in particolare il rischio vento che mi ha portato a ordinare la chiusura dei parchi arcobaleno e pineta e interdire l’area di piazza Caduti sul Lavoro per limitare i rischi di caduta di eventuali rami o alberi”. Una scelta responsabile, insomma, meglio prevenire in questi casi. “Speriamo sia una precauzione eccessiva e che quindi né il vento né altri agenti atmosferici facciano alcun danno a persone o cose”. In ogni caso è bene prestare la massima attenzione.