Serramanna, aggredisce e minaccia di morte moglie e figli minori: denunciato.

Stanotte a Serramanna i carabinieri del luogo, con la collaborazione dei colleghi di Villasor e di Furtei, hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi un 39enne del luogo, incensurato. I militari sono intervenuti per una richiesta pervenuta al 112: la moglie dell’uomo ha segnalato che il marito, in preda a una crisi di nervi, aveva aggredito lei e i figli minori, percuotendo la donna e minacciandola di morte brandendo un coltello a serramanico. La donna ha riferito agli operanti di patiti maltrattamenti da parte del coniuge consistiti in minacce e percosse nei loro confronti, fatti avvenuti nelle ultime settimane. I carabinieri hanno trovato il coltello a serramanico di 23 cm complessivi, subito posto sotto sequestro. La Procura della Repubblica ha emesso un immediato provvedimento precautelare di allontanamento dell’uomo dalla casa familiare. I militari ne hanno dato pronta esecuzione, attivando il protocollo cd “Codice Rosso” a tutela delle parti lese.

