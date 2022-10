Serramanna, addio alla storica gioielliera Speranza Rolesu: “Con il marito ha creato un impero”

Ha trascorso quasi tutta la sua vita a vendere gioielli, orologi e produrre targhe insieme al marito, nella storica gioielleria di piazza Martiri a Serramanna, Speranza Rolesu. Un’imprenditrice con la I maiuscola, partita dalla profonda provincia del Medio Campidano, Villasor, e riuscendo a realizzare un impero nel settore delle gioiellerie: il marchio Rolesu è diventato una mini catena, con punti vendita a Samassi, a Decimoputzu e nella stessa Villasor. Da circa sei anni stava lottando contro un tumore raro che, purtroppo, non le ha lasciato scampo: il suo cuore si è fermato qualche ora fa al Policlinico di Monserrato, dopo un viaggio in ambulanza direttamente dalla sua abitazione. Insieme al marito, Gianfranco Basile, ha realizzato per tanti anni anche le targhe per tante squadre di calcio dei paesini di quel Medio Campidano nel quale, decidendo di restare e lavorando sodo, era riuscita a fare la sua fortuna. La notizia della sua scomparsa ha già raggiunto vari suoi colleghi e, naturalmente, i parenti. Oltre al marito, Speranza Rolesu lascia anche due figli. La cognata Alessandra Atzori la ricorda con le lacrime agli occhi: “Aveva iniziato rilevando l’attività del padre del marito, in piazza Martiri a Serramanna, ed era arrivata a comprare tutta la palazzina, realizzando un negozio a due piani. Purtroppo, un tumore alla mandibola, rarissimo, l’ha portata via da tutti noi troppo presto. Si è sempre rimboccata le maniche, sin da ragazzina, dividendosi tra la gioielleria e la famiglia e riuscendo a far fiorire un settore, quello dei preziosi, sino a quel momento quasi totalmente sconosciuto nella zona del Medio Campidano”. Il funerale della 56enne sarà domani, mercoledì 12 ottobre, nella sua Villasor.