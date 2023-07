Serramanna, accoltellato per futili motivi a "Funtana Pubblica"

Accoltellato per futili motivi in località “Funtana Pubblica”: 2 ferite da taglio all’addome con prognosi di 10 giorni. Tutti gli aggiornamenti riguardo il grave fatto di cronaca avvenuto questa mattina nell’agro del paese: in un appezzamento agricolo, un 76enne del luogo, recatosi ad acquistare degli ortaggi, ha avuto una discussione per futili motivi con un 52enne pure lui del luogo. Sulle prime, i due si sono colpiti a mani nude reciprocamente ma, l’anziano ha estratto un coltello serramanico colpendo con due fendenti il contendente che tentava di disarmarlo.

Sono rimasti entrambi feriti, il 76enne con contusioni alla testa e al torace, prognosi 10 giorni di cure, mentre il 52enne ha riportato 2 ferite da taglio all’addome con prognosi di10 giorni.

Procede la Stazione CC di Serrenti con il Norm della Compagnia di Sanluri. I due sono stati denunciati e il coltello sequestrato.