Serramanna, 26 nuovi casi di positività al Covid: due i decessi

Serramanna, 26 nuovi casi di positività al Covid-19 e purtroppo si registrano anche due decessi. Il numero degli attualmente positivi in paese sale dunque a 38.

Situazione in controtendenza rispetto ai centri limitrofi che, piano piano, vedono un progressivo miglioramento della situazione. “Invitiamo ancora una volta a rispettare scrupolosamente tutte le misure che ormai ben conosciamo – comunica l’amministrazione comunale – quali l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l’igienizzazione delle mani ed il divieto di assembramenti.

Comunichiamo, inoltre, che 22 nostri concittadini, precedentemente risultati positivi, potranno interrompere il periodo di isolamento e riprendere le proprie attività quotidiane”.

“La situazione continua ad essere monitorata dagli organi competenti e sono stati attivati tutti i protocolli previsti”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a