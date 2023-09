Sergio Massidda vola in Arabia Saudita per i Mondiali di sollevamento pesi

Riyadh

Sono nove gli azzurri partiti per Riyadh

Sergio Massidda è partito con il Team Italia di pesistica olimpica alla volta di Riyadh, dove dal 4 al 17 settembre si svolgerà il World Weigthlifting Championships. I Mondiali sono una tappa fondamentale del percorso che porterà il sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. In Arabia Saudita ci saranno tutti gli atleti più forti del mondo e tutti con un unico obiettivo: staccare il pass olimpico.

Saranno nove gli azzurri che difenderanno i colori italiani sulla pedana iridata. Il ventunenne originario di Ghilarza, tesserato con il Centro Sportivo dell’Esercito, gareggerà nella categoria 61 chilogrammi.

Insieme a Massidda sono partiti anche Giulia Imperio (49 kg) del CS Esercito; Celine Delia (55 kg) Fondazione M. Bentegodi; Lucrezia Magistris (59 kg) Società Ginnastica Pavese; Giulia Miserendino (71 kg) Gs Fiamme Oro; Mirko Zanni (73 kg) CS Esercito; Oscar Reyes M. (81 kg) CS Esercito; Nino Pizzolato (89 kg) GS Fiamme Oro; Cristiano Ficco (89 kg) GS Fiamme Azzurre.

A guidare il Team Italia sono il segretario generale della Fipe Francesco Bonincontro come capo delegazione, il direttore tecnico Sebastiano Corbu e i tecnici Gonario Corbu, Luigi Grando, Matteo Orecchini e Pietro Roca.

“I ragazzi stanno tutti bene”, ha dichiarato il direttore tecnico Sebastiano Corbu, “questo è il momento per far vedere quello che sanno fare perché ci stiamo giocando la qualificazione olimpica. Sergio Massidda è uno che si diverte a fare questo tipo di competizioni, ed è anche giusto così, e secondo me sarà così anche a Riyadh. Attualmente è 5° nel ranking olimpico, con i 293 chilogrammi fatti al Mondiale di Bogotà, ma noi non ci accontentiamo. Abbiamo possibilità di fare molto meglio”.

Venerdì, 1 settembre 2023