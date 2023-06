Sere d’estate in compagnia tra libri, arte e risate: quattro giorni di eventi in Marmilla

Il libro segue la vita di Ilda Naldini, giovane ostetrica toscana neodiplomata, inviata a Perdasdefogu dal regime fascista per far fronte all’elevato tasso di mortalità infantile.

Libri che raccontano vite. E ancora comicità in lingua sarda e l‘arte che ritrae Pasolini: in alcuni paesi del Consorzio Due Giare si saluta giugno e si dà il benvenuto a luglio con diversi appuntamenti.

Domani – venerdì 30 giugno – Marina Castellano parlerà del suo libro “Vorrei vedere i bambini giocare”, alle 18,30 nello spazio all’aperto della biblioteca comunale di Usellus. È il terzo appuntamento per la rassegna “Chistionis”, giunta alla terza edizione e organizzata dai Comuni di Usellus, Albagiara e Gonnosnò con il sostegno del Consorzio Due Giare e la direzione artistica della Biblioteca Gramsciana. Marcello Marras, direttore del Centro servizi culturali di Oristano, dialogherà con l’autrice, mentre gli interventi saranno affidati a Marco Atzori.

Marina Castellano, laureata in infermieristica ed esperta in emergenza clinica, da oltre vent’anni collabora con organizzazioni come Emergency e Medici senza Frontiere. Da qualche anno si dedica al soccorso dei migranti nel Mediterraneo, occupandosi di organizzazione sanitaria su navi Search and Rescue.

L’opera “Vorrei vedere i bambini giocare” nasce dalla sua esperienza sul campo. È la storia di un’infermiera che lavora in una zona di guerra, a contatto con i bambini che vivono quotidianamente il conflitto: infanzia negata a causa della brutalità e della povertà.