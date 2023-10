Serdiana, va a fuoco un capannone di fieno nella notte a Serdiana

Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari alle 02.30 circa,

per un incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone adibito a deposito agricolo di circa 400 metri quadri, nella località Monti Trexenta in territorio del comune di Serdiana (Sud Sardegna).

Sul posto sono intervenute squadre di pronto intervento della sede centrale del comando, con quattro automezzi e dieci operatori i Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme che avevano coinvolto attrezzature varie da lavoro e uno stoccaggio di fieno stipato all’interno della struttura, per 100 metri quadri circa.

Le operazioni dei Vigili del fuoco sono proseguite sino alle prime luci dell’alba, per la messa in sicurezza dell’area e per avviare gli accertamenti delle probabili cause.