Serdiana, rubano una Puma e si schiantano contro un palo: indagini in corso.

Stanotte a Serdiana un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova è intervenuto in via Bacaredda a seguito di un sinistro stradale autonomo, senza feriti. Sul posto è stata rinvenuta una Ford Puma, intestata ad un 34enne operaio del luogo. Questi, contattato presso la propria abitazione, ha dichiarato di non essersi trovato alla guida del mezzo che evidentemente gli era stato rubato e di non essersi accorto del furto del veicolo, avvenuto poco prima. L’auto ha riportato ingenti danni a causa dell’impatto contro un palo dell’illuminazione pubblica. I documenti di circolazione e assicurativi sono risultati essere in corso di validità. L’area non è videosorvegliata. Il veicolo è stato restituito al proprietario. Sono in corso indagini per risalire all’autore del furto.

