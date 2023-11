Serdiana, operaio denunciato per furto in abitazione e furto di energia elettrica.

I carabinieri della Stazione di Dolianova hanno denunciato ieri a Serdiana per furto in abitazione e furto aggravato di energia elettrica un 47enne del posto, operaio, noto per alcuni precedenti. Dalle indagini compiute dai militari è emerso che l’uomo, il 23 settembre scorso, ha perpetrato un furto presso l’abitazione di una 50enne di Serdiana sottraendo alcuni attrezzi da lavoro per un valore di circa 300 euro. La refurtiva è stata successivamente ritrovata nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del denunciato. In quella circostanza era stato anche accertato, con l’ausilio del personale specializzato della società Enel, che il 47enne aveva anche eseguito un allaccio abusivo alla rete elettrica, collegando l’impianto di casa a un palo della luce.