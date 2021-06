Serdiana, con l'auto contro un'abitazione: due feriti gravi

Danneggiate le condotte dell'acqua e del gas

SERDIANA. Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto durante la notte tra venerdì e sabato in via Repubblica, nel centro abitato di Serdiana. I feriti viaggiavano a bordo di un’auto che per cause da accertare è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di cinta di un’abitazione privata. La vettura si è ribaltata dopo aver danneggiato le condotte idrica e della rete del gas e i cavi dell’energia elettrica. Soccorsi dalle équipe della "Mike 65”, l'ambulanza medicalizzata del 118 del distretto della Trexenta e di un’associazione di volontariato del paese del Parteolla, i feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. I medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari che hanno tempestivamente provveduto a limitare la perdita della rete del gas e a mettere in sicurezza l’auto. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova. (Gian Carlo Bulla)