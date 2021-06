Serdiana, auto esce di strada e danneggia una condotta del gas: gravi due persone

Incidente stradale nella notte a Serdiana, auto esce di strada danneggiando una condotta del gas. I Vigili del Fuoco intervengono per la messa in sicurezza dell’area del veicolo e della sede stradale.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 3 in via Repubblica, a Serdiana, per un incidente in cui, per cause ancora da accertare, un’auto ha perso il controllo uscendo di strada ed è andata a finire su un muro perimetrale di un’abitazione privata danneggiando le condotte idriche dell’energia elettrica e della rete del gas provocandone la fuoriuscita. L’auto si è poi ribaltata sulla sede stradale.

Gli operatori della squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e provveduto tempestivamente a limitare la perdita della condotta del gas mettendo in sicurezza l’area circostante, il veicolo coinvolto e la sede stradale.

I due occupanti sono stati soccorsi dal personale medico sanitario inviato con due ambulanze dal servizio territoriale di emergenza del 118 e trasportati in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Stazione di Dolianova per gli accertamenti e i rilievi di legge di competenza.