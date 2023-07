Serate al bar con litigi e risse. La Questura chiude il locale per 30 giorni

Ozieri

A giugno gli arredi erano stati distrutti e diverse persone erano finite al Pronto soccorso

La Questura di Sassari ha disposto la chiusura per 30 giorni di un bar di Ozieri, teatro di diversi episodi di disordini.

Gli ultimi fatti risalgono alla notte tra il 23 e il 24 giugno: in una gigantesca rissa erano stati devastati gli arredi interni ed esterni del locale. Gli animi si erano placati poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine ma per alcune persone coinvolte si erano rese necessarie le cure in ospedale.

Numerose anche le segnalazioni arrivate alla Questura per disturbo alla quiete pubblica e al riposo da parte dei cittadini.

Il provvedimento è stato adottato in via di urgenza, anche in considerazione dell’allarme sociale determinato dai disordini avvenuti e del pericolo per la sicurezza pubblica, vista anche la concomitanza del periodo estivo e la maggiore frequentazione notturna del locale.

A marzo dello scorso anno polizia e carabinieri avevano tenuto sotto controllo il bar e avevano accertato che il locale proponeva abusivamente serate in stile discoteca.

Mercoledì, 19 luglio 2023