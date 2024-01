Dopo il successo della prima serata, l’Osteria del Forte di Palazzo Doglio si prepara ad ospitare il secondo appuntamento della straordinaria “Serata Tartufo”, un evento esclusivo in programma venerdì 26 gennaio 2024 che si inserisce nel nuovo format di cene tematiche proposte dal ristorante, ciascuna dedicata ad un “ingrediente speciale”. In questa particolare serata, l’ingrediente speciale sarà il tartufo nero, il cui sapore inconfondibile assume il ruolo di protagonista, regalando un’esperienza culinaria unica. La serata prenderà il via con un’esplosione di sapori grazie all’Amuse Bouche – “Casizolu arrosto, carasau, miele e tartufo nero“- dove l’antico e pregiato formaggio isolano a pasta filata, si combina in perfetta armonia con la croccantezza del carasau, il dolce del miele e l’inconfondibile aroma del tartufo nero, preparando i palati per un’esperienza culinaria straordinaria. Nell’antipasto , “Cremoso di patate con uovo in camicia e tartufo nero”, lo Chef unirà la cremosità delle patate con la consistenza avvolgente dell’uovo in camicia, creando una combo che si sposa alla perfezione con il pregiato ingrediente. Con il “Risotto al fondo bruno e tartufo nero”, omaggio alla tradizione italiana, si propone un risotto ricco di profondità e sapore, arricchito dal tartufo nero che aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza. Seguirà la “Tagliata di Picanha”, preparata con maestria per garantire tenerezza e gusto e, per concludere questa straordinaria serata gastronomica, un dolce che trasporterà gli ospiti in un viaggio attraverso i sapori dell’Umbria. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 070 6464154 o inviare una mail a [email protected]