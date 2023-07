"Serata in rosso" al molo Ichnusa di Cagliari, le più belle Ferrari in passerella davanti al pubblico

Sabato 15 Luglio a partire dalle ore 19,00 , nella splendida cornice del Terminal Crociere si terra’ la quarta edizione della ” Serata in Rosso” . Al Molo Ichnusa di Cagliari verranno cosi’ esposti alcuni dei modelli piu’ esclusivi della casa di Maranello tra cui due splendidi esemplari di ” Ferrari F8 Tributo ” ed altre auto da competizione storiche – moderne come Riley TT Sprite Special , un auto del 1936 ideata per il famoso ” Tourist Trophy Kart . L’ evento , organizzato dall’ Automobil Club di Cagliari , Aci Cagliari per lo Sport , Aci Historic Cagliari si avvale del Patrocinio del Comune di Cagliari . Il prestigio , l’ eleganza e la classe delle rosse , proposte dalla Scuderia Ferrari Club di Cagliari, caratterizzeranno uno degli appuntamenti piu’ esclusivi della stagione. Sara’ un occasione imperdibile per i tantissimi appassionati presenti in Sardegna di ammirare degli autentici gioielli e allo stesso tempo di trascorrere una piacevole serata con animazione e DJ . Sara’

possibile gustare delle ottime birre artigianali e assaporare dello Street Food assulutamente di qualita’.

L’ accesso all’ evento sara’ gratuito per tutti i soci ACI mentre per il pubblico sara’ consentito al costo di 5 euro.

GIUSEPPE TAMPONI