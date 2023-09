Serata da amarcord, ma guardando al futuro: “Arborea unita, esempio per tutti”

Arborea

L’iniziativa di Pro loco, Unione Sportiva e Cooperativa Pescatori

Pur con qualche assenza significativa, grande partecipazione all’evento di Arborea voluto per celebrare i 90 anni della USD Arborea, i 70 della Cooperativa Pescatori Sant’Andrea e i 40 della Sagra della Polenta allestita nella borgata di Luri nel 1983. Ai rispettivi presidenti Franco Atzeni, Alberto Porcu e Paolo Sanneris, quest’ultimo alla guida della Pro loco, il compito di ricordare i passaggi che hanno caratterizzato la vita e l’operare delle tre realtà mentre la proiezione dei filmati rievocativi curati da Alessandro Porcu, ne hanno integrato la narrazione, accompagnata da un intervento di apertura e di chiusura del giornalista Paolo Desogus.

Una narrazione completata dal saluto della sindaco Manuela Pintus e dagli interventi di Walter Vettore, Plinio Magnani e Gianfilippo Contu, nel passato presidenti della 3A e Gianni Sardo, assessore all’agricoltura e già presidente della Cooperativa Produttori. Presenti anche Isacco Zurru, Agostino Finotto, ex presidenti della Cooperativa Produttori Arborea e Flavio Cenghialta in rappresentanza sia del padre, Mario, ex presidente della Produttori che della Tre A, attuale consigliere.

Da registrare anche i contributi degli ex sindaci Ezio Collu e Bepi Costella, presenti con i colleghi Pier Francesco Garau e Giovanni Marras.

Altre testimonianze sono venute da Rocco Olita, Marco Pinna e Sebastiano Arcai, già presidenti della Pro Loco di Arborea. Da segnalare le toccanti parole di “nonna” Anna Concu con Marco Pinna protagonisti a Luri della prima Sagra della Polenta, e di Marino Mattiello, socio della Pro loco.

Le parole del presidente Sanneris. Il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris ha ricordato Silvano, Piero e Bertilla, Gianni, Tonino, Berta e Manuela, chiamandoli tutti per nome, in un commovente passaggio dedicato ai soci lavoratori scomparsi, mentre la platea ha inviato un saluto all’ex sindaco Carlo Giordano, a Paolo e Mario Cenghialta e a Bruno Schiavon presente in sala, presidente della società sportiva negli anni passati.

“I ricordi del momento”, ha detto il presidente della Pro loco di Arborea Paolo Sanneris, “hanno tematiche differenti, una di calcio con i 90 anni che hanno segnato nella nostra cittadina momenti di gloria, di difficoltà ed oggi momenti importanti per quanto il nostro presidente Franco ed il consiglio di amministrazione sono impegnati per essere sempre ai primi posti e nelle finali di Coppa Italia. Cambiamo argomento passando ai pescatori e alla pesca, croce e delizia di Arborea, dove l’allevamento e l’orticoltura sono dominanti nel contesto produttivo. Ed è sicuramente da ammirare l’impegno e l’operato del mio collega Alberto, relativamente all’inserimento della Cooperativa da lui presieduta nel sistema Arborea, entità protagonista di rilevanti innovazioni con nuovi prodotti, nuove tipologie e filiere di vendita. Ritengo che la Pro Loco sia da tempo inserita nel contesto sociale, sempre disponibile quando viene coinvolta nel collaborare ed aiutare lo svolgimento di manifestazioni promosse dal Comune, dalle Cooperative, dai Comitati e Associazioni in generale”.

“Insomma”, ha proseguito Sanneris, “realtà che hanno deciso di unirsi per ricordare il passato e gli ultimi eventi per festeggiarli”.

“Ma perché i tre visionari che sono i presidenti hanno deciso questa iniziativa? L’obiettivo era dimostrare che l’unione consente di portare avanti gli impegni e gli obiettivi stabiliti e conseguentemente risolvere i problemi che si presentano. Già, proprio così, stare uniti! Signori, la storia di Arborea ci ha insegnato e ci insegna questo!”.

“Oggi, quindi, tre realtà portatrici di esperienze diverse, che fanno parte della società pluralista di Arborea intendono portare e dare esempio di unità e cooperazione superando incomprensioni sociali e politiche e di qualsiasi natura e ripartire e vivere insieme per il bene della comunità”, ha concluso il presidente della Pro loco Paolo Sanneris. “Arborea unita è e resta un esempio direi inimitabile! Arborea è questa ma non solo rivolta verso i ricordi ma con lo sguardo e l’attenzione al presente e al come coinvolgere le giovani generazioni”.